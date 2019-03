Las tres razones por las que Kristen Stewart y Robert Pattinson tienen que casarse

Kristen y Robert podrían estar cada vez más cerquita de darse el sí quiero. Pero no en la ficción sino… ¡En la vida real! Y es que son muchos los motivos que los unen. Según Hollywood Life , el matrimonio de los protas de Crepúsculo duraría hasta que la muerte los separase y no por que se vayan a convertir en inmortales, no, no… Y es que hay tres razones por las que los 'Robsten' serían un matrimonio ideal...

Su entorno familiar: tanto Robert Pattinson como Kristen Stewart tienen padres que llevan décadas casados y nunca se han divoricado. Tanto K-Stew como Rob destacan que mantienen una gran relación con ellos.

También tienen los mismos objetivos. Ambos son actores, por lo que pueden entender la locura de horarios del otro y los compromisos de promoción que tiene su compañero. Lo que en otras parejas supondría una separación segura, en este caso sólo refuerza la unión.

Y por último, su estilo de vida: a pesar de que tanto Robert Pattinson como Kristen Stewart ganan más de 20 millones de dólares al año, ambos se mantienen humildes y lejos de la vida de estridencias de Hollywood.

Y es que con todos estos ingredientes el esperado matrimonio entre Kristen y Robert tendría todas las papeletas para convertirse en un amor inmortal…