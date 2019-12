Después de dos años de relación y una hija en común, Kylie Jenner y Travis Scott ponían fin a su relación a mediados de este año. La menor de las hermanas Kardashian decidió refugiarse en su trabajo y sus amigas para hacer frente a la ruptura con el rapero. A pesar de ello, ambos habrían terminado bajo un bueno acuerdo por el bien de su hija, Stormi.

Recientemente Kylie Jenner se ha visto vinculada en ciertos escándalos con su ex, Tyga, con el que supuestamente habría mantenido una cita a altas horas de la madrugada. Ante dichas imágenes captadas por los paparazzis, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian', se vio obligada a poner fin a las especulaciones.

Sin embargo, a la empresaria de 'Kylie Skin' no le está resultando sencillo quitarse la sombra del padre de su hija y continuar con su vida adelante. Y es que tras la última publicación en sujetador de Jenner, el rapero estadounidense no ha podido resistirse a darle like a esta foto de su expareja, algo que sin duda ha revolucionado las redes…

Seguro que te interesa...

La icónica imagen de Rosalía y Kylie Jenner desayunando juntas