Traducimos el lenguaje corporal de las celebrities y son..., ¡posesivas!

¡Quitad las manos de mí hombre! Eso es lo que hace el lenguaje corporal de nuestras celebrities: mantener alejadas al resto de mujeres de sus hombres.

Colocar las manos en el torso de sus parejas es algo habitual en muchas celebrities, no es coincidencia. El subconsciente les traiciona una y otra vez y tratan de proteger a sus hombres. Instinto animal.

Ese instinto aumenta cuando se ven en peligro. Por ejemplo, en las alfombras rojas, ellos están 'guapérrimos' y miles de paparazzis enseñan al mundo entero lo bien que se conservan. Entonces..., ¡zas! Mano al torso para dejar claro a las rivales quién manda ahí.

Los expertos dicen que el mensaje que se quiere mandar es básicamente: "Lo tengo. Manos fuera, es mío". Ahora bien, hay en casos en los que funciona, como el de Angelina Jolie, Victoria Beckham o Heidi Klum. Otros en los que no tanto, como en el de Jennifer Lopez. Además, ellos no siempre llevan bien eso de que ellas marquen su territorio, no hace falta más que ver la cara de Asthon Kutcher, o el pasotismo de Justin Bieber, o la reacción de Russel Brand cuando Katy Perry le achucha...

¿Posesivas? ¿O es que todas van a la misma escuela para posar en los photocalls?