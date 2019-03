Tom Hiddleston y Taylor Swift podrían estar acabando su romance

Tom Hiddleston y Taylor Swift podrían estar atravesando una gran crisis en su relación sentimental, una crisis que podría suponer el punto y final en su historia de amor, según ha informado el Us Weekly.

Tom se encuentra actualmente en Australia rodando 'Thor: Ragnarok' y, aunque Taylor viajó con él en un primer momento, parece que la distancia es algo que ninguno de los dos puede soportar. "Últimamente ya no pasan tanto tiempo juntos", dijo una fuente cercana a Swift al citado medio, que añadió: "Fue difícil hacer que sus horarios funcionaran".

Además, según informa la revista Star, el actor británico podría estar valorando su relación con la estadounidense, haciendo un balance de lo que le conviene y lo que no. Al parecer Tay le ha hecho mucho daño -profesionalmente hablando-. Antes de empezar con ella era uno de los favoritos para dar vida al personaje de James Bond y su trabajo en 'The Night Manager' fue muy aclamado.

"Ciertamente, Tom nunca planeó que este romance tuviera un impacto negativo en su carrera, pero no puede evitar pensar que se equivocó", dijo una fuente en la nueva edición del tabloide. Y, por su parte, las amigas de la intérprete de 'Shake it Off': "Ella hace todo lo que puede por mantener vivo su romance".