Tom Hiddleston estaría dispuesto a renunciar a su carrera en Hollywood por Taylor Swift

A la cantera de enemigos de Taylor Swift se ha sumado otro más, James Bond. La productora de una de las sagas más icónicas del cine estaría dispuesta a quitarle el papel a Tom Hiddleston si este continúa su relación con la cantante, según informa el portal de noticias HollywoodLife.com. El actor no estaría dispuesto a renunciar a su amor y preferiría no participar en la película para demostrar que su noviazgo con la ex de Calvin Harris no es un montaje, como se ha hecho eco en las redes sociales.