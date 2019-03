Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen, pillados en actitud cariñosa dentro de un taxi

La pareja fue fotografiada tras una romántica cena en Londres

Desde que Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen dieran vida a un matrimonio en la gran pantalla en su última película juntos, 'I Saw The Light', los rumores sobre un posible romance no han parado de perseguirles. Ahora, la pareja ha sido pillada en actitud muy cariñosa en el interior de un taxi. ¿Se convertirán los actores en la nueva pareja del verano?