Tom Hiddleston declara su amor por Taylor Swift con una camiseta en la que pone el nombre de la cantante

Taylor Swift y Tom Hiddleston siguen regalándonos momentos en los que aparecen en una actitud muy cariñosa. La cantante se muestra más natural que nunca al lado de su nuevo chico. Tanto es así que han sido vistos dándose un chapuzón en las aguas de Rhode Island donde Swift tiene una casa.

La intérprete de ‘Shake it off’ organizó una fiesta donde pudimos ver a una embarazadísima Blake Lively junto a su marido Ryan Reynolds o a Gigi Hadid y Karlie Kloss presumiendo de cuerpazos. Tanto es así, que el trasero de la novia de Zayn Malik ha creado furor en las redes sociales.

Pero si la imagen de la actriz de 'Gossip Girl' conseguía acaparar todos los flashes, no menos la camiseta de Tom Hiddleston donde se podía leer "I love T.S", toda una declaración de amor. El actor dejó a un lado su lado más elegante, para apostar por un look mucho más casual del que no tiene acostumbrados. ¡Lo que hace el amor!