Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, demandados por el accidente de coche de su hijo Chester

Tom Hanks no gana para disgustos. Su hijo Chester ingresó hace unos meses en una clínica de desintoxicación depués de anunciarlo en varios vídeos en las redes sociales donde confesaba que no le gustaba el tipo de persona en el que se había convertido: “Tuve que mirarme a mí mismo y a mi vida para ver la mierda que era, y todas las cosas estúpidas que estaba haciendo, finalmente reconocí que no funciona”, revelaba.

Pero pese a ello, ahora sus padres se han visto demandados por el hombre con el que sufrió un accidente de coche el año pasado. “Chester Hanks conducía el automóvil de manera peligrosa y estaba bajo la influencia de drogas/alcohol cuando su coche impactó con el del señor Moogan”, alegaron los abogados del conductor agraviado.

Además, según se puede leer en los documentos judiciales a los que ha tenido acceso People, la pareja de actores son los propietarios del vehículo y, por lo tanto, tienen parte de responsabilidad en el incidente. “Pese a que sabían que Chester era un conductor peligroso e imprudente, así como un consumidor de drogas y alcohol, negligentemente permitieron que Chester operara el automóvil y, por lo tanto, son los responsables de las heridas físicas y emocionales que el señor Moogan recibió como resultado del accidente”, añadía la denuncia.