Tom Cruise podría estar saliendo con una mujer británica desde el mes de junio

Tom Cruise podría haber encontrado de nuevo el amor, esta vez al lado de una mujer británica (todavía desconocida), que nadie sabe cómo y dónde se conocieron, pero que viajó con el actor el pasado mes de junio a Bourton, un pueblo de Inglaterra, según ha informado Us Weekly.

A la misma villa acudieron el exmarido de Katie Holmes y la hija que tienen en común, Suri, quienes pasaron cinco días en compañía visitando varias localidades inglesas. Llevaban más de tres años sin verse, pero el intérprete ha querido limar asperezas y retomar la relación con su pequeña de 10 años.

Tom Cruise con su hija Suri | Agencias

Y es que desde que Cruise se separó de Holmes, por cuestiones religiosas (según apuntan varios medios internacionales), el actor de la meca del cine no ha parado de rodar películas y más películas. "Misión imposible ver a su padre. Tom no ha visto ni llamado a Suri en mucho tiempo", decía una fuente al Us Weekly hace unas semanas.

Esa misma fuente aseguraba que la escasa -o nula- relación del estadounidense con su hija y con su ya exmujer se debe a que ambas no pertenecen a la Cienciología, la religión que profesa el de Hollywood. Pero, ¿habrá sido la nueva novia de Cruise quien ha conseguido que padre e hija se reúnan?