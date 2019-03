El motivo por el que Tom Cruise le ha prohibido a Nicole Kidman asistir a la boda de su hijo

Durante su matrimonio Tom Cruise y Nicole Kidman se convirtieron en padres de dos niños a través de un proceso de adopción, Isabella y Connor.

Ahora se ha revelado que el hijo de la famosa expareja se casará próximamente con una italiana, y por lo que parece Nicole Kidman no estará invitada en este día tan especial para su hijo.

Según recoge RadarOnline, la boda se llevará a cabo por el rito de la cienciología y ha sido este el principal motivo por el que Tom Cruise no quiere que su ex esté allí: "En primera, Tom ni siquiera consideraría invitar a Nicole a la boda de Connor, pues la iglesia la considera como una 'persona supresiva' y en segunda, él no la quiere ahí. Tom le dio la espalda hace mucho tiempo y nunca ha vuelto la vista atrás".

Además aseguran que Connor está completamente de acuerdo con la decisión de su padre.

Este mismo medio recoge que Tom Cruise está encantado con la idea "de que su hijo siente cabeza con una ciencióloga. Incluso Cruise pasó el día en Disney World, cerca de Orlando, con Connor y su novia el 29 de diciembre".

Una historia que vuelve a repetirse, y es que recordemos que Nicole tampoco estuvo invitada a la boda de su hija Isabella que tuvo lugar en 2013.