Tom Cruise y Lindsay Lohan están saliendo en secreto según OK! Magazine

El rumor de que Lindsay Lohan y Tom Cruise han comenzado un romance ya sobrevuela las redes sociales y la prensa más rosa del momento. Ambos fueron vistos en un céntrico local londinense y, según informa la revista estadounidense 'OK! Magazine', los dos actores llevan viéndose en secreto desde octubre. El representante de la actriz acalló los rumores inmediatamente, asegurando que no hay nada de cierto en ellos y que todo es una gran mentira, aunque sabiendo que Tom es el amor platónico de Lohan, ya no sabemos qué pensar...