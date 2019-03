Todo preparado para la boda de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Los enlaces matrimoniales de las celebrities siguen adelante y, al parecer y según indican diversos medios, la boda entre Sofía Vergara y Joe Manganiello podría celebrarse el próximo domingo 22 de diciembre, antes del Día de Acción de Gracias. Entertainment Tonight ha adelantado que la pareja celebrará su unión en una privada y discreta playa de The Breakers Palm Beach en Florida.

Sofía ha ido revelando todos los detalles poco a poco, pero ya podemos saber multitud de información. La lista de invitados ascenderá a 350 asistentes y la boda estará llena de caras conocidas, ya que todo el elenco de 'Modern Family' estará allí para celebrar junto a su compañera de plató.

Durante el evento, la actriz irá vestida con diferentes looks diseñados por Mark Zunino y el encargado de su vestido de novia será Zuhair Murad. Asimismo, Vergara ha confesado que no llevará velo: "Tengo 43, no necesito verme como una virgen casándome. Me quiero ver sexy. Quiero verme bien y usar algo que se vaya a ver increíble en las fotografías".

En cuanto a los detalles de la recepción de la boda, la novia ha explicado: "Para mí no se trata de perfección, se trata de diversión. Buena música, buen alcohol y comida deliciosa. Es una fiesta latina, así que nos quedaremos hasta tarde ¡habrá una fiesta y luego un after party!". Tras el enlace, la pareja no podrá irse de luna de miel debido a compromisos profesionales.