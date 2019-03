Terry Crews confiesa su adicción al porno y que casi le cuesta su matrimonio

El intérprete estadounidense Terry Crews ha hecho un ejercicio de sinceridad y ha subido a su página de Facebook un vídeo muy revelador llamado "Mi pequeño y sucio secreto" donde confiesa que fue adicto a los vídeos pornográficos.

El actor comenta que cuando confesaba su adicción nadie le creía, pues consideran que no es posible ser adicto a eso: "Muchos dicen: 'Tú no puedes volverte adicto a la pornografía, no es posible'. Pero si el día se convierte en la noche y tú todavía sigues delante de la pantalla, tienes un problema. Y así era yo", declara.

Terry prosigue su relato hablando de las consecuencias de este problema y de cómo cambiaba su percepción del mundo y de las personas: "Cambia la manera en cómo ves a las personas. Las personas se convierten en objetos, en partes corporales. Se convierten en cosas para ser usadas, en vez de ser personas para ser amadas", dice.

Además, Crews revela aquellos aspectos en los que le afectó esta adicción declarando que tuvo bastante problemas personales y sociales, tanto que estuvo a punto de acabar con su matrimonio: "Cuando mi esposa supo mi secreto, me vio como un desconocido y se alejó de mí", comenta.

Este hecho le hizo tocar fondo y tomó la decisión de acabar con este problema yendo a rehabilitación. Tras publicar este vídeo en Facebook, muchos han sido los fans que han expresado su admiración y hasta le han preguntado cómo logró superar este problema.