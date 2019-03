El tenso reencuentro entre Jennifer Aniston y Angelina Jolie en los Globos de Oro 2018

Jennifer Aniston y Angelina Jolie son una de las actrices más influyentes de Hollywood. Ambas están comprometidas con varias causas benéficas y sociales, tienen éxito profesional y son admiradas por su belleza. Sin embargo, su relación no es nada buena. De hecho, hace tiempo que no coinciden en una alfombra roja y cuando lo hacen, procuran no cruzarse para evitar saludarse.

Todo empezó cuando Brad Pitt le pidió el divorcio a Jennifer Aniston en 2005, para comenzar una relación con Angelina Jolie, tras cinco años de matrimonio. Aunque Jolie aseguró que su relación con el actor comenzó después de que se divorciase de la actriz de 'Friends', es más que evidente que Pitt rompió su matrimonio para estar con Angelina.

Desde entonces, la rivalidad entre ambas intérpretes ha sido inevitable y se mira con lupa cada gesto que hacen. Y después de tanto tiempo enfrentadas han vuelto a coincidir en un acto público, en la gala de los Globos de Oro, lo que ha provocado un momento muy tenso.

Cuando Jennifer estaba sobre el escenario dirigiéndose al público, Jolie y su hijo Maddox la ignoraron y ella aprovechó para retocarse el maquillaje. Una actitud que ha sido duramente criticada en las redes sociales.