Taylor Swift, Scarlett Johansson o Mila Kunis derrochan glamour en el Festival de Cine de Toronto

LAS MEJORES VESTIDAS SOBRE LA ALFOMBRA ROJA

Las celebrities de la gran pantalla no han querido perderse el Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los más reconocidos del séptimo arte. Allí han tenido lugar numerosos estrenos de cintas como 'Third Person', 'Gravity', 'One Chance' o 'Under the Skin', entre otras. Sus actrices protagonistas no dudaron en enfundarse en sus mejores galas para asistir a la esperada cita.