Taylor Swift, Lindsay Lohan y Blanca Suárez entre las celebrities que buscan amor para combatir el frío

El frío ya ha llegado y muchas de nuestras celebrities se refugian en casa junto a sus parejas y una buena manta. Pero no todas tienen la suerte de compartir el calor del hogar con alguien y vagan por el mundo en busca de un poco de amor.

Hoy mismo nos sorprendía Niall Horan al posar así de divertido en una selfie que su compañero de One Direction, Liam Payne se estaba haciendo con su novia Sophia. Y es que el cantante no es de piedra y al ver tanto amor a su alrededor no pudo resistirse a posar en esta instantánea tan mona.

Otra que también necesita un poco de amor es Taylor Swift. Y es que a pesar de que le vaya todo muy bien en el terreno profesional, la cantante no se echa novio ni para atrás…Al igual que Cristina Pedroche, que no deja de publicar sus instantáneas más sexys desde el sofá de casa en busca de alguien con quien compartirlo.

Kristen Stewart tampoco tiene que estar pasándolo muy bien viendo cómo su ex, Robert Pattinson, pasea de lo más enamorado con la cantante británica FKA Twigs, con la que ya hace planes de futuro e incluso planea irse a vivir a Londres. Al igual que las actrices españolas Blanca Suárez y María Valverde, a la que no hemos visto con nadie desde que pusiesen fin a sus relaciones con Dani Martín y Mario Casas (a los que sí hemos visto muy bien acompañados).

Otros como Mariah Carey, Álex González, Hiba Abouk, Tom Cruise, Rihanna, Katy Perry y Kiko Rivera, agobiado por la entrada en prisión de Isabel Pantoja, tampoco han tenido mucho éxito últimamente. ¿Cambiará la suerte de nuestros famosos y encontrarán un poquito de amor este invierno? ¡No te pierdas nuestra galería!