Taylor Swift, Kendall Jenner, Beyoncé o Justin Bieber, entre los famosos que tienen millones de seguidores en Instagram pero no siguen a nadie

Beyoncé ha sido noticia debido a su elevado número de seguidores, nada menos que 36,9 millones en Instagram. Pero lo que llama la atención es que la cantante no sigue a nadie. No es la única celebrity que tiene muchos seguidores y muy pocos 'seguidos'. Un caso que también es muy curioso es el de Kim Kardashian, la protagonista del reallity 'Keeping Up With the Kardashians' cuenta con 36 millones de seguidores, pero ella sólo sigue a 94 usuarios. Aunque también es curioso lo de su marido Kanye West, que tiene 13 millones de seguidores y el únicamente sigue a Kim.

Aunque a los jóvenes les encanta utilizar las redes sociales, algunos no son muy proclives a tener 'seguidos'. Selena Gomez, por ejemplo, cuenta con 37 millones de seguidores en Instagram, pero ella sólo sigue a 94 personas. Un caso similar es el de Justin Bieber, el cantante tiene 30 millones de seguidores, y el sigue a 59 usuarios. Taylor Swift también tiene 34 millones de 'followers' pero unicamente sigue a 64 usuarios.

Lady Gaga es una diva por excelencia, y aunque es normal que ella tenga 8 millones de seguidores en Instagram, sus 'seguidos' sólo se reducen a 11. La ex 'Spice Girl' Victoria Beckham sólo sigue a 28 personas. El caso más sonado es el de Caitlyn Jenner, que desde su cambio de sexo, ha llegado a tener 2 millones de seguidores, pero ella prefiere no seguir a nadie. ¡Estos famosos!