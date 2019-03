Taylor Swift y Jake Gyllenhaal han roto

La cantante de ‘Love Story’ Taylor Swifft está de nuevo en el mercado, el actor que le había robado el corazón ha decidido poner punto y final. Jake Gyllenhaal está cansado de Taylor y así lo han recogido diferentes medios. Aunque para muchos seguidores de este romance esta es la confirmación de una farsa que ha durado mucho tiempo.

“Jake fue quién comenzó toda esta historia, pero ya no está interesado en seguir con ella”. Según cuentan las fuentes a la revista Us Weekly, pero las declaraciones continúan: "Él dijo que no estaba nada implicado y se sentía incómodo con toda la atención que recibieron por parte de los medios de comunicación".

Otro de los problemas que encontraba Jake era la diferencia de edad que les separaba y que “Taylor es muy molesta”. "Jake se preocupaba por ella, pero (la publicidad) fue mucho para él". Él quiere mantener su vida privada a parte, y eso es difícil si sales con Taylor.

Desencantado y cansado de todas las noticias que su relación ha creado se ha plantado y ha dicho adiós a la cantante rubia. De hecho los rumores apuntan a que hace ya un mes que no están juntos. Ya sabéis chicas... soltero a la vista.