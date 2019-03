Taylor Swift, Alicia Keys y Miguel Ángel Muñoz, protagonistas de los eventos del primer fin de semana de abril

SE CELEBRARON LOS ACM AWARDS O LA GALA AMFAR, ENTRE OTROS

El primer fin de semana de abril ha venido acompañado de muchísimos eventos a lo largo y ancho de este mundo. Sin duda alguna, uno de los que más celebrities concentró fue el de los Academy of Country Music Awards, que no quisieron perderse Taylor Swift, Shakira o Keith Urban. Mucha belleza se dejó ver en la gala Amfar de Sao Paulo, mientras las estrellas del ‘America´s Got Talent’, Heidi Klum, Nick Cannon y Mel B, desfilaban por la alfombra roja. Miguel Ángel Muñoz se dejaba ver en los Premios Platino en Las Vegas y en Nueva York, Alicia Keys recibía un homenaje.