¿Alguna vez te has preguntado quién es el que mejor besa de todo Hollywood? Pues aquí tenemos la respuesta. Según una encuesta realizada por HollywoodLife.com, quince atractivos del cine han sido seleccionados por dar unos besos de muerte. De hecho, han sido sus propias compañeras de reparto las que los han valorado positivamente.

Afortunadamente para este grupo de seductores, las mujeres a las que han besuqueado en alguna ocasión han decidido ponerles nota y están todos más que aprobados. Parece que Robert Pattinson, Taylor Lautner y Shia Labeouf, los tres que encabezan la lista, dan unos besos que las vuelve locas.

Una vez más, la saga Crepúsculo vuelve a triunfar en un ranking. Mientras Christina Ricci ha sido la encargada de valorar a su compañero en Bel Ami, Robert Pattinson, diciendo que "es un chico muy dulce y súper gracioso... y besa realmente bien", su colega Taylor Lautner ha quedado en un segundo puesto. Taylor Swift fue la que confesó que el hombre lobo de Crepúsculo da unos besos de muerte.

En tercer lugar, tenemos a Shia Labeouf, de quien Megan Fox, su compañera en Transformers, dijo a Metro que "es el (hombre) que mejor la ha besado nunca".

En los siguientes puestos aparecen Alexander Skarsgard, conocido por la serie de televisión True Blood, y el actor de Gossip Girl, Chace Crawford, ocupando el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

"Es muy bueno besando. Los besos en pantalla son besos reales. Yo no sé cómo lo harán los demás pero nosotros nos besamos de verdad", dijo Lady Gaga sobre Alexander Skarsgard cuando este protagonizó su videoclip de Paparazzi. Madchen Amick fue la encargada de juzgar a su compañero en Gossip Girl, Chace Crawford, admitiendo que "si alguna vez tenéis la oportunidad de besarle, no os defraudará".

En los siguientes números nos encontramos a Leonardo DiCaprio, Hayden Christensen, quien alcanzó la fama internacional por su papel de Anakin Skywalker (Darth Vader) en la saga de George Lucas, Star Wars, Johnny Depp y James Mcavoy, más conocido por su participación en el drama ganador de un Oscar, Expiación.

ÚLTIMOS PUESTOS

El atractivo Ethan Hawke es el encargado de cerrar el 'Top Ten' gracias a los comentarios de su ex mujer, Uma Thurman, quien en el año 2007 declaró: "El mejor beso que nunca me han dado en una película fue con el hombre con quien me casé".

Pisándole los talones aparece Zac Efron que tiene no una, sino dos admiradoras de sus besos. Por un lado está Vanessa Hudgens, su novia actual, y por el otro su mejor amiga, su compañera de reparto en High School Musical, Ashley Tisdale.

En el 12º, 13º y 14º están el actor de El Mundo de los Perdidos, Will Ferrell, el que dio vida al vaquero Jack Twist en Brokeback Mountain, Jake Gyllenhaal, y la actual pareja de Miley Cyrus, Liam Hemsworth.

Con el número 15, el último puesto del ranking, aparece el jovencísimo cantante canadiense Justin Bieber. Y quién mejor para valorar sus besos que él mismo: "Doy unos buenos... doy unos besos inmejorables".