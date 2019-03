Taylor Lautner: "No soy homosexual"

Muchos pensaréis que es algo imposible dado su largo currículum sentimental. Taylor Swift por aquí, Lily Collins por allá… Mucha mujer guapa a su lado pero las malas lenguas aseguran que todo es una tapadera…

El actor ya confesó que en el colegio le tachaban de homosexual por su particular manera de expresarse y por lo sensible que era… Él ha jugado en numerosas ocasiones al despiste y hasta este año no ha negado rotundamente su homosexualidad.

Tras una animada noche que pasó en compañía de dos compis de profesión, el director Gus Van Zant y el escritor Dustin Lance Black, ambos homosexuales, los rumores sobre la condición sexual del chico volvieron a coger fuerza. Así que durante una reciente entrevista para la revista GQ, le preguntaron abiertamente si era o no gay y el chico fue rotundo: "No, definitivamente". Eso sí, para él los gays le encantan y son "súper divertidos" pero de ahí a que le gusten los hombres nada de nada….

Así que chicas, estamos de enhorabuena y todavía quedan esperanzas para conquistar al lobito más adorado de los últimos tiempos.