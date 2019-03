Taylor Lautner piensa que sus fans están más interesadas en ‘Jacob’ que en él

¿LES GUSTA TAYLOR O JACOB?

Taylor Lautner tiene una preocupación rondándole por la cabeza. El guapo actor piensa que sus fans no están en verdad enloquecidas por su persona sino por su personaje de Jacob en la saga ‘Crepúsculo’. En definitiva, que el chico cree que sus seguidoras están interesadas en el papel que representa y no en el Taylor de carne y hueso... ¡y no le gusta ni un pelo!