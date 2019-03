Taylor Lautner no parece el mismo tras adelgazar y teñirse el pelo de color violeta

Sin embargo, no hace falta que cunda el pánico, porque parece que sólo tendrá el pelo así durante el rodaje del capítulo que se emitirá la noche de Halloween . Y es que Lea Michele ha estado publicando en las redes sociales que se encontraban grabando este episodio especial .

Una de las mejores noticias para los fan de 'Crepúsculo' es que Taylor , el macizo hombre lobo, vuelve a la televisión . Esta vez va a interpretar a un cirujano en la segunda temporada de 'Scream Queens' , quien parece que tendrá en algún capítulo de la serie el pelo muy colorido -de ahí el nuevo cambio de look del actor-.

NEW video of Taylor from Keke's Snapchat #1 pic.twitter.com/1CnRIMVxAZ