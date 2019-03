Taylor Lautner habla de los abdominales que le llevaron a la fama

Desde hace tiempo eran muchos los que estaban sorprendidos con el aumento de peso de Taylor Lautner, atrás quedaron esos abdominales definidos que lucía en 'Crepúsculo' y que nos hacían suspirar en cada escena.

Pues bien, parece que el actor ha retomado sus rutinas de ejercicios y por fin vuelve a lucir una tableta como la que tenía en el pasado, o al menos eso parece con lo poco que se subió la camiseta...

El actor acudió recientemente al programa de Ellen DeGeneres y reconoció que son muchas las fans que directamente van a él a tocarle sus cuadraditos: "Supongo que como los ven en pantalla sienten que son suyos. Es muy raro. Ni siquiera me preguntan. Solo me tocan mientras hablo con ellas. Me digo: 'Está bien'".