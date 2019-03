Taylor Kinney, prometido de Lady Gaga, indignado con Leonardo DiCaprio por su famosa reacción: "Fue grosero y poco profesional"

Tras la 73 gala de los Globos de Oro celebrada el pasado lunes, los usuarios de las redes sociales no dudaron en recoger multitud de memes con los momentos más divertidos de la noche. Sin duda, el instante que más veces se ha reproducido ha sido en el que Lady Gaga le da un empujón a Leonardo DiCaprio al pasar por su lado y este le pone una 'cara rara'.

Tras saber que su reacción se había hecho viral, DiCaprio comentó: "Oh, Díos mío, ¿esto es trending topic? Simplemente no sabía que iba a pasar por ahí. ¡Eso es todo!". Ahora, Taylor Kinney, pareja de Lady Gaga, ha debido cogerse un pequeño cabreo con el actor. Así lo han explicado para Radar Online fuentes cercanas al intérprete: "Taylor no está dispuesto a que nadie se burle de su futura esposa, aunque DiCaprio sea una estrella. Es mejor que pida disculpas porque cree que fue grosero y poco profesional".

Y es que hemos descubierto que el golpe no fue accidental. Los seguidores de Gaga han afirmado que la cantante no es santo de la devoción de DiCaprio como actriz: "Leonardo piensa que Gaga no se lo merece. Y ella lo sabía de antemano. Ella le habría ignorado, pero cuando Leonardo se rió de una manera tan ostentosa que todo el mundo pudo escuchar en cuanto pronunciaron el nombre de Lady Gaga, ella reaccionó para que no le arruinara su momento. Quería hacerlo callar. Y eso es lo que hizo".

A raíz de toda la polémica, el ganador del Globo de Oro a mejor actor por el drama 'El renacido' ha vuelto a argumentar sus motivos: "Alguien me empujó cuando Lady Gaga subía al escenario a recoger su premio y vi que era ella. Creo que puse una cara rara y las cámaras lo recogieron. Pero da igual, ya le pediré disculpas a Gaga", se excusó.