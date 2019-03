Sylvester Stallone ofrece una recompensa de 10.000 dólares a quién encuentre a su perro

El barrio de Bel-Air está escandalizado con estos carteles que empapelan farolas, paradas de autobús y paredes. Y es que el dueño de la mascota que aparece en imagen, está dispuesto a pagar 10.000 dólares, cerca de 8.000 euros, a la persona que la encuentre.

Lo mejor del anuncio de ‘Se busca’ es que no aparece el rostro del dueño, que no es otro que Sylvester Stallone. El actor, director y guionista parece que últimamente no levanta cabeza: hace un año perdió a su hijo y sus últimas películas han sido un auténtico fiasco en taquilla. Ahora, para colmo, también ha perdido a uno de sus perros a los que tenía especial cariño.

Ya sabemos lo amante de los animales que es Stallone y, sin duda, se habrá llevado un buen disgusto. De hecho, tiene otros tres perros más que responden a los nombres de Fergie, Liv y Spooky. ¿Conseguirá encontrar a Phoebe pronto? Desde luego, la recompensa es la mar de suculenta…