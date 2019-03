A menos de un año tras el divorcio con Tim Robbins, Susan Sarandon ha afirmado que está planeando otro paso por el altar. 32 años son los que separan la edad de Susan con sus 63 primaveras y su compañero Jonathan Bricklin de 31.

A la pareja no les preocupa lo que la gente va a opinar sobre su relación. “Por supuesto que la gente va a creer que es extraño, pero no me importa ni un comino lo que piensen”, aseveró la actriz. Ella sabe que su relación no es convencional, pero Susan ha pasado toda su vida “desafiando convención".

Sarandon conoció a Jonathan después de haberlo contratado para filmar una fiesta de cumpleaños, cuando ella aún estaba con Tim Robbins.