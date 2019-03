Las 35 supuestas víctimas de Bill Cosby, portada del New York Magazine

Vestidas de negro y sentadas en taburetes, así se han fotografiado cada una de las 35 mujeres que han acusado a Bill Cosby por abusar sexualmente de ellas en el último número de la revista New York Magazine. La publicación americana ha revelado el rostro de cada una de las supuestas víctimas del actor en una impactante portada.

Además, el interior de la revista recoge una entrevista con cada una de las afectadas en las que relatan sus respectivas experiencias con el popular cómico, todas ellas con un denominador común: acusan al actor de haberlas drogado o sedado para abusar sexualmente de ellas.

Esta edición llega unas semanas después de que The New York Times publicase en exclusiva que Cosby había llegado a un acuerdo económico con una de sus víctimas, una extrabajadora de la Universidad deTemple de Pensilvania. A pesar de todas las acusaciones, el actor todavía no ha sido condenado, ya que según su abogada "solo admitió haber sido una de las personas que introdujo el Quaaludes a su vida sexual consentida en la década de los setenta".