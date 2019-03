Stella Del Carmen acude a una fiesta junto a su madre, Melanie Griffith, y las Kardashian

Stella Del Carmen Banderas, hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, ha acudido a una fiesta de Calvin Klein junto a su madre y la familia Kardashian. Melanie y Kris Jenner (madre de las Kardashian) mantienen muy buena relación, desde el divorcio de ambas que fue al mismo tiempo se han unido mucho. Y ahora, parece que la siguiente generación continúa con la tradición, ya que Stella Del Carmen se divertía en la fiesta junto a Kourtney, Kendall y Khloé.

Las Kardashian y Melanie fueron las reinas de la noche, no dudaron en posar en la entrada de la fiesta. La anfitriona de la noche fue Kendall Jenner, ya que es la imagen de Calvin Klein. Stella no se mostró tan divertida con los medios porque no posó en ninguna foto. Únicamente sabemos de su asistencia porque su madre subió una foto a las redes sociales donde aparece.

Stella tiene 18 años recién cumplidos y pronto dejará Los Ángeles para mudarse a Nueva York donde comenzará la universidad en Septiembre. La hija de la actriz es muy buena estudiante, al menos eso dijo su padre en una entrevista: "Le interesa mucho la literatura y seguramente estudie algo relacionado con ello", declaró Banderas. Además, posiblemente el actor se mude a Nueva York para poder estar cerca de su hija en la ciudad de los rascacielos.