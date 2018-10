Parece que Kris Jenner además de ser buena amiga es como el genio de 'Aladdín' que cumple tus deseos…

Recientemente la matriarca del clan ha demostrado de nuevo su gran generosidad regalándole a su amiga Sheila Kolker un lifting facial a manos del prestigioso cirujano Dr. Garth Fisher.

En el nuevo avance del próximo episodio de su famoso programa 'Keeping Up With The Kardashians' se muestra el sorprendente resultado de la amiga de la matriarca del clan. ¡Parece otra!