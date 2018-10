El sorprendente motivo por el que Tom Cruise lleva años sin ver a su hija Suri

Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, nació en 2006, algo más de un año después de que sus padres hicieran pública su relación y se comprometieran. La pareja se casó en noviembre del mismo año en una lujosa y privada boda celebrada en un castillo italiano y se separó en 2012.

La última foto pública de Suri Cruise es del pasado 31 de agosto y se puede ver a una adolescente que pasea por las calles de Nueva York junto a su madre. Y las imágenes anteriores a estas, muestran a Suri junto a su niñera o en París o Miami, de nuevo con su madre.

Sin embargo, encontrar una fotografía reciente con su padre es prácticamente imposible, ¿por qué? Fácil, no existen. La última instantánea padre-hija es de julio de 2012 y entonces el actor de 'Misión: Imposible' aún era capaz de llevarla en brazos.

Tom Cruise con su hija Suri | Agencias

Una fuente ha confirmado a la publicación estadounidense US Weekly que el intérprete lleva ya no meses, sino años sin ver a la pequeña. Según la fuente anónima, Tom Cruise tiene derecho a ver a su hija durante 10 días al mes, pero no lo hace: "A todo el mundo se le permite ver a sus hijos si lo desea, pero él ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece la Cienciología", la creencia que sigue Cruise.

Desde entonces Cruise no se ha dejado ver con otra pareja, todo lo contrario que su ex mujer. Por su parte, Katie Holmes mantiene una relación desde hace años con el también actor Jamie Foxx, aunque no hacen apariciones públicas juntos ya que la actriz había pactado no aparecer en público con ninguna pareja hasta que pasaran cinco años de su divorcio con Cruise.