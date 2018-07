La soprendente actuación de uno de nuestros cantantes más internacionales para Barack y Michelle Obama en Madrid

La agenda de Barack y Michelle Obama en Madrid está siendo de lo más completa. En su primer día en la capital, el expresidente de Estados Unidos asistió a la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, después se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y disfrutó de una agradable cena en un restaurante madrileño.

Por la noche, James Costos y Michael Smith, amigos de los Obama, ofrecieron una recepción en su piso del Barrio de Salamanca donde asistieron numerosas personalidades, como el Duque de Alba, Alicia Koplowitz, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Sin embargo, el broche de oro de la velada estuvo marcado por uno de los artistas españoles más internacionales: Pitingo. No es la primera vez que el cantante actúa para la familia Obama, ya que Costos y Smith lo eligieron para su fiesta de despedida cuando terminó la administración Obama y James Costos dejó la Embajada de EE.UU. en Madrid.

Pitingo, que cantó para el resto de comensales y empleados del local hasta las dos de la madrugada, se ha mostrado muy agradecido por sus redes sociales con la maravillosa presencia de la familia Obama: "He vivido muchas cosas en la vida y he cantado a mucha gente importante, pero cantarles a @barackobama , @michelleobama y familia, ha sido para nosotros un sueño. Y no solo por quienes son, sino por lo que son. Dos personas maravillosas que han cambiado la historia del mundo y cuando te ves delante de ellos cantándoles, te falta la respiración y te pasan tantas cosas por la cabeza que no sabes por dónde empezar...".