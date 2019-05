Sophie Turner rompió con Joe Jonas justo antes de su boda

Además de haberse convertido en una de las protagonistas de este lunes con el final de 'Juego de Tronos', Sophie Turner ha concedido una entrevista en la que ha hecho unas impresionantes confesiones.

La actriz, que recientemente se casaba en Las Vegas en una boda sorpresa que organizó junto a su prometido Joe Jonas, ha confesado en una entrevista realizada a The Sunday Times, que Joe y ella cortaron brevemente junto antes de su boda.

"Fue el peor día de nuestras vidas. Por un segundo, los dos tuvimos los pies fríos, y 24 horas después los dos nos decíamos: 'No importa'", revela Sophie al medio. ¿El motivo? Te lo contamos en el vídeo...

La actriz también habla abiertamente sobre los problemas psicológicos que ha sufrido y cómo le han afectado a lo largo de su vida, y especialmente cuando conoció a Joe en 2016: "Estaba pasando por esta fase de estar muy mal mentalmente cuando nos conocimos. Me dijo: 'No puedo estar contigo hasta que te ames a ti misma, no puedo verte amarme más de lo que te amas a ti misma'. Creo que de alguna manera salvó mi vida".

Pero parece que por fin Sophie Turner está encontrando la estabilidad y está comenzando a quererse a sí misma. ¿Le habrá ayudado la fuerza de Sansa Stark?