Sophie Turner acude a la presentación de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' en Madrid

Sophie Turner ha viajado hasta Madrid para presentar la sexta temporada de 'Juego de Tronos' y la prensa no ha dudado en abordarla con preguntas, a las cuales ella ha contestado encantadora y con una sonrisa, ataviada con un original mini vestido blanco con encaje y unas botas altas de tacón en negro con cordones.

Acerca de la ficción de HBO en la que todo puede pasar y en la que los personajes principales pueden morir en cualquier momento, Sophie ha asegurado que la suya debería ser la muerte más trágica de todas: "Me gustaría morir envenenada en la serie. Quiero algo diferente, que no haya hecho nadie antes, muy dramática. Esto es ‘Juego de Tronos’ y, si tienes que morir, mejor que sea aquí. Sabes que te van a dar una gran muerte".

La joven, que ahora tiene 20 años, comenzó su andadura en la serie con 13 y durante estos años ha sufrido un cambio espectacular en cuanto a su experiencia como actriz, además de participar en otros proyectos importantes como 'X-Men: Apocalipsis' junto a Jennifer Lawrence.

"Mi madurez se ha dado en el set de rodaje. Creo que soy mejor actriz que cuando tenía 13 años. Me ha dado una gran plataforma y experiencia. He crecido más rápido de lo que lo habría hecho de no estar en Juego de tronos. Me siento más adulta que mis amigos", afirmó la intérprete, que ha tenido que rodar escenas de lo más escabrosas, como las correspondientes a su historia con Ramsey Bolton.

¡SPOILER! El final de 'Juego de Tronos' se acerca y Sophie tiene su propia idea de lo que puede pasar, aunque no sabe qué van a hacer los guionistas esta vez: "Jon es un Targaryen, lo hemos visto en el último capítulo. Y ellos se reproducen en su misma línea de sangre. Así que Jon y Daenerys podrían hacerlo. Pero quién sabe qué pasará". ¡Nos morimos de ganas por saberlo!