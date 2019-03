¿Son Charlize Theron y Eric Stonestreet más que amigos?

Vale que el físico no lo es todo pero es que a nuestras celebs parece que cuanto menos guapérrimos son más les gustan, y viceversa. La última en elegir a un hombre con ‘gran corazón’ ha sido Charlize Theron. Según el Daily Mail, una fuente cercana habría dado indicios de la fuerte amistad y posible relación sentimental con el actor de ‘Modern Family', Eric Stonestreet.

Charlize no es la única en echarle el ojo a un hombre que a su lado, sale bastante mal parado. Sofía Vergara, Carla Bruni, Elisabetha Gregoraci, Beyoncé, Kate Hudson o Edurne son un claro ejemplo. Y es que salta a la vista que Mark Loeb, Sarkozy, Flavio Briatore, Jay Z, Matt Bellamy o De Gea, lo que se dicen dioses del olimpo no son. Pero a ellas no les importan y pasean muy orgullosas con sus churris. ¡Normal!

Pero nuestros hombres más celebrities también tienen muy en cuenta el interior de sus chicas y a muchos de ellos no les importa el envoltorio de sus novias. Hugh Jackman es el claro ejemplo y es que el actor está coladito de su chica, Deborra-Lee Furness.

Por ahora, el actor de ‘Modern Family’ ha desmentido a través de su cuenta de Twitter el romance, y Charlize no se ha pronunciado todavía al respecto. ¿Estarán jugando al despiste? ¿O será este un affaire más que añadir a la lista de la guapa actriz? Sea como sea, nos encanta que a nuestras celebs no les obsesione eso del físico y se fijen en el interior.