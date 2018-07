La solución de Kristen Bell para que no se le arruguen los dedos dentro del agua

A estas alturas del verano ha llegado el 'tip' que cambiará tu vida por completo. Dax Shepard y Kristen Bell han compartido una imagen que ha revolucionado las redes sociales. Una foto donde la actriz muestra la mejor inversión de su vida: los guantes de agua.

Parece que no somos los únicos con fobias porque Dax ha confesado que Kristen también tiene una, y no son los insectos. "Mi esposa lleva guantes en la piscina porque odia la sensación de dedos arrugados en la piel". Quizá escuchar guantes y piscina en una misma frase no suena bien, pero Kristen ha demostrado que estas dos palabras pueden congeniar de maravilla.

La actriz de 'Bad Moms' ha buscado una solución para su 'problemilla' y todo se resume en los guantes de agua... ¡Cómo no se nos ocurrió antes!