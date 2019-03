Solange Knowles pierde su anillo de boda durante la fiesta de Carnaval de Nueva Orleans

Ay, la fiesta… Cuando salimos de juerga queremos ir monísimas con lo mejorcito del armario, aunque eso conlleva ser responsables con los complementos de valor que llevemos. Y más si es Carnaval y sacas a pasear tu anillo de boda de incalculable valor. Pues sí, Solange Knowles, la hermana de Beyoncé, ha perdido este fin de semana la sortija de su enlace con Alan Ferguson, una pieza única, durante el desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans.

Lo que comenzó como un fiestón estupendo terminó en un disgusto enorme. Solange, ataviada con un vestido de flecos en verde y azul firmado por Moschino, tuvo el honor de ser la musa honoraria de la ciudad, por lo que pudo disfrutar del festival desde lo alto de un balcón con las mejores vistas de la ciudad.

Un panorama idílico que poco importó cuando Knowles se dio cuenta de que había perdido su preciada joya. La página de Facebook de la organización femenina Krewe of Muses dio la voz de alarma para que la ciudad entera se pusiera a buscar el anillo: "La musa Solange ha perdido su anillo de matrimonio entre Toledano y Foucher. Recompensa para quien lo encuentre".

A pesar del amargo trago que pasó Solange, no ha reparado a la hora de agradecer los mensajes de ánimo y cariño que ha recibido de sus fans en Nueva Orleans: "Esta ciudad me ha mostrado el universo de una manera que nunca podría describir en palabras", escribió en las redes. Sería una pena que el anillo que Alan le regaló a su chica el pasado 16 de noviembre de 2014 no apareciera, pues se trata de un diseño precioso y exclusivo con diamantes incrustados. ¡Ánimo!