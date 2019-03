Sofía Vergara a través de los ojos de Terry Richardson

Ya sabemos que no hay celebrity que se resista a posar para el objetivo de Terry Richardson. Sus imágenes de famos@s en blanco y negro y posando con sus míticas gafas son ya todo un referente y todo el mundo cae rendido ante su cámara.

En esta ocasión Sofía Vergara ha sido su ‘víctima’. La guapa actriz se ha ‘comido’ los flashes con esa mirada suya que engatusa y deslumbrando al personal en una serie de imágenes en las que sale deslumbrante.

Y es que la prota de ‘Modern Family’ tiene claro que hay que cuidarse y verse guapa todo el tiempo: “Me ducho, me peino y me maquillo. Para mí es como afeitarse. Yo no creo en un aspecto natural a menos que seas Gisele Bündchen o una chica de 19 años”.

Sea como sea, esta latina es una auténtica bomba de sensudalidad…