Sofía Vergara protagoniza uno de los momentos más polémicos de los Premios Emmy 2014 al exhibirse sobre un pedestal

Sofía Vergara protagonizó anoche uno de los momentos más polémicos de la gala de los Emmy 2014. La colombiana se encargaba de presentar al presidente de la Academia de la Televisión de EE.UU, Bruce Rosenblum, a quien le correspondía dar el discurso institucional. Por lo que ambos decidieron dar un toque divertido al momento y hacer alguna que otra broma con la actriz.

"No podemos olvidar que nuestro éxito se basa en darle siempre al espectador algo que ver", decía Rosenblum mientras Sofía se exhibía en un pedestal. Una broma que no hizo mucha gracia a los espectadores que no dudaron en dejar sus comentarios al respecto a través de las redes sociales.

La actriz de 'Modern Family' intentó defenderse ante la prensa y declaró que “una persona puede ser atractiva, divertida y reírse de sí misma”. Desde luego que está actuación, calificada de sexista, no ha sido la mejor de la colombiana que ya se ha convertido en la 'mujer florero' o de estos premios.