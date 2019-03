Sofía Vergara, Kim Kardashian y Jennifer Lawrence han sufrido algún que otro descuido con sus 'looks'

No hay famosa que se precie que no sea carne de portada cuando ha sufrido algún que otro percance o descuido con su look durante alguna alfombra roja, entrega de premios o durante su día a día. Una de las últimas VIPs que ha sufrido un pequeño percance con su vestido durante una entrevista ha sido la mismísima Kim Kardashian, quien no dudó en utilizar las infalibles redes sociales para pedir ayuda consejo ante este mal trago de última hora.

La estilosa Miranda Kerr también dejó entrever su ropa interior debido a una mala jugada de la abertura de su bonito diseño, mientras la mismísima Lindsay Lohan parece que se olvidó de aprovecharse algún que otro botón de su vestido estampado. ¡OMG!

Quien también ha sido víctima de algún que otro momento embarazoso es Vanessa Hudgens mientras paseaba, dejando al descubierto todo su 'pompis'. Por su parte, Lana del Rey dejó al descubierto su ropa interior mientras cantaba sobre el escenario, y Lady Gaga no dejó de bailar durante su 'show' con su pantalón de cuero rotísimo.

Mientras Miley Cyrus sufrió un pequeño percance mientras se subía a un coche, dejando al descubierto sus nalgas. Por su parte y como buena celebrity patria, Rossy de Palma quiso mostrar al mundo sus encantos durante el desfile de Jean Paul Gaultier en París.