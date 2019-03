Sofía Vergara y Joe Manganiello publican nuevas fotos de su boda para celebrar su primer aniversario

Sofía Vergara y Joe Manganiello han celebrado su primer aniversario de boda publicando en sus respectivos perfiles de Instagram nuevas fotos del gran día. La pareja se ha mostrado muy ilusionada, aunque ha sido Sofía quien ha publicado hasta 5 instantáneas en pocas horas, donde le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido.

"Feliz primer Aniversario, amor de mi vida. Nada se puede comparar a ti. Te amo. Nunca podré olvidar esa cara…", decía la protagonista de 'Modern Family' junto a una imagen de su marido mirando al horizonte. Según ha dejado entrever, se trata del momento en el que Vergara subió al altar y Joe le miraba con expectación y amor.

En las otras imágenes se puede ver a las Damas de Honor, que eran tres niñas pequeñas, otra instantánea de la pareja bailando durante la celebración (Sofía estaba muy motivada), una imagen de la tarta de novios y otra de los dos, en sepia, paseando por un enorme pasillo decorado con flores blancas que caían hasta el suelo.

Aunque llevan poco tiempo como 'marido y mujer', Manganiello y Vergara se entienden a la perfección, así lo hizo saber la actriz en los Oscar: "Él me habla todo el tiempo con mi acento. Lo hace muy bien y me río todo el tiempo. Cuando él me quiere decir algo malo, lo hace con mi acento y así, no puede ser malo", dijo bromeando.