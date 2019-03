Sofía Vergara y Joe Manganiello se besan sobre la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores

Han pasado solo seis meses desde que Sofía Vergara y su robusto novio, Joe Manganiello, comenzaran su relación, y ya han posado como prometidos sobre la alfombra roja.

Sí, sí, la pareja acudió a la gala de los Premios del Sindicato de Actores que se celebró en el auditorio Shrine de Los Ángeles. Allí, el futuro matrimonio posó sobre la alfombra roja protagonizando uno de los momentos más tiernos: Sofía y Joe se dieron un gran beso ante los flashes.

Además, cuando preguntaron a la actriz de 'Modern Family' sobre su compromiso con Joe, Sofía no ocultó su felicidad por su próxima boda: "Me siento muy contenta y emocionada". Que no nos extrañe que dentro de poco también nos sorprendan con un bebé en camino, y es que Sofia confesó hace días que quería dar un hermanito a su hijo de 22 años, Manolo, fruto del anterior matrimonio de la actriz.