Sofía Vergara, incansable tuitera de su nuevo spot publicitario

Sofía Vergara quiere dejar bien claro lo que está haciendo en los últimos días, porque si no, no nos explicamos el aluvión de imágenes de la grabación del nuevo spot de Pepsi, marca de la que es imagen, en su red social de cabecera: Twitter. Aunque a nosotros nos da en la nariz que sus intenciones no son otras que dar envidia a todos de los días de playa y sol que está viviendo, y, sobre todo, la buena compañía de la que disfruta: David Beckham.

La actriz y el futbolistas serán los próximos protagonistas del anuncio de la conocida marca de refrescos, y parece que se lo están pasando en grande juntos. Es de todos sabido el buen humor que se gasta la colombiana, y eso es algo de lo que estará disfrutando David porque viendo lo que tiene en casa...

Ambos han sido fotografiados por los paparazzi en los últimos días, pero Vergara ha querido que todos sus fans-seguidores de Twitter tengan imágenes en exclusiva de lo que hace a cada momento. Parece que no es muy duro su trabajo, ¿verdad?