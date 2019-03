A Sofía Vergara le impiden la entrada a una discoteca por no llevar encima el DNI

Con la boca abierta se quedó Sofía Vergara cuando al ir a entrar en un local de moda neoyorquino le negaron la entrada. Y es que, cuando la protagonista más cañón de ‘Modern Family’ llegó al estreno del musical ‘Ghost’ y quiso entrar, el portero no la reconoció y le pidió su documentación.

Según publica el New York Post, la actriz no podía dar crédito a lo que estaba pasando pero, claro, no podía demostrar de ninguna forma que era mayor de 21 años… Así que un amigo suyo le dijo al portero “¿Sabes quién es, verdad?”, a lo que respondió que no y le negó una vez más la entrada.

Sofía, muy educada y elegante ella decidió dar media vuelta y abandonar el lugar. ¡Ay, Sofía! Si es que hasta las más guapas también se quedan a veces fuera de la fiesta…