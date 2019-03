Sofía Vergara gana la demanda interpuesta por su ex Nick Loeb por la custodia de sus embriones

Sofía Vergara ha salido victoriosa de la demanda que su exnovio Nick Loeb interpuso contra ella solicitando la custodia de dos óvulos de la actriz que fueron fecundados en su esperma y congelados. La actriz por fin ha ganado esta batalla tras dos años de lucha legal con el empresario.

La demanda está interpuesta a nombre de Emma e Isabella, nombres que les pusieron a los óvulos, es por ello que el ex de la actriz defiende el derecho a la vida de estos. Según ha contado el portal TMZ, el juez no tenía jurisdicción para tomar medidas legales, ya que los embriones fueron concebidos en una clínica en Beverly Hills, California.

Esta decisión fue tomada en 2013 cuando la expareja quiso intentar tener hijos, aunque un años más tarde pusieron punto y final a su relación. La actriz de 'Modern Family', pese a este problemilla legal, ha seguido adelante con su vida y no le ha ido nada mal.

En 2015 se casó con el también actor Joe Manganiello, con quien vive en una lujosa mansión junto a su hijo Manolo, fruto de una relación anterior. En cuanto a compromisos profesionales, trabajo no le falta. La colombiana está a punto de estrenar dos películas, 'The Brits Are Coming' y 'Bent'. También ha puesto en marcha un nuevo proyecto llamado EBY (Empowered By You), una iniciativa que pretende ayudar a financiar proyectos de mujeres en todo el mundo: "Es lo que más seguridad me ha dado. Tener éxito en los negocios", decía Sofía, también refiriéndose a su propia línea de moda y su propio perfume.