Sofia Vergara: “Ser atractiva me ha abierto muchas puertas”

Todo el mundo es consciente de la belleza de Sofia Vergara , incluso ella misma. La guapa actriz no se corta un pelo a la hora de reconocerlo, y en una reciente entrevista para Harper’s Baazar Arabia ya confesado: “He llegado hasta aquí por el modo en el que me veo, ser atractiva ha abierto muchas puertas para mí”. Eso sí, se ha defendido diciendo: “Pero si fuera solo una cara bonita, no hubiera durado tanto”.

La colombiana no se cortó un pelo a la hora de añadir: “Mujeres más jóvenes y bellas surgen todo el tiempo, pero llevo muchos años por aquí, y no me siento avergonzada de ser atractiva y reconocerlo”.

Es más, la esposa de Joe Manganiello revela en esta entrevista: “Soy quien soy. Qué le voy a hacer, ¿ponerme una bolsa de papel en la cabeza? Luzco como luzco, y sería desagradecida si me quejo de lo que Dios me ha dado. He tomado ventaja de ello y he tenido una gran vida”, confesaba.