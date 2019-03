Sofía Vergara: “Desearía tener tetas falsas. Mis pechos son enormes”

Con la espontaneidad que la caracteriza, Sofía Vergara no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de su físico para la revista Vanity Fair. Y es que la actriz es consciente de que, aunque tiene un generoso pecho, este no es tan ideal como podría parecer: “Créeme, desearía tener tetas falsas. Me acuesto y se me caen completamente. No es gracioso”, confesó la actriz.

Y es que Sofia es la protagonista de la revista del próximo mes de mayo. Un reportaje que ha firmado la fotógrafo de los famosos, Annie Leibovitz, en el que la colombiana sale despampanante.

Además, confesó que sólo en tiendas de ‘strippers’ en Hollywood podría encontrar sujetadores de su talla: “Mis pechos son, como enormes. Mi vida entera, comprar sujetadores es una pesadilla”, asegura.

También ha hablado sobre su prometido, Joe Manganiello, y ha contado cómo surgió su relación ya que tuvo de ‘celestina’ a su compañero de reparto en ‘Modern Family’, Jessey Tyler Ferguson, que no dejaba de insistirle en que le diera el teléfono a Joe.

“Jesse, no, él es muy guapo. Entonces, después de dos días que estuvo tratando de convencerme, yo le dije, está bien, dale mi número. Empezamos a hablar mucho, y luego apareció en Nueva Orleans (donde estaba la actriz) y desde entonces somos inseparables”, ha declarado Vergara.