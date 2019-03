Sofía Vergara nueva víctima de robo de imágenes íntimas

Un nuevo caso de fotos íntimas robadas a una celebrity. En este caso, la víctima ha sido una de las mujeres más deseadas del planeta y la actriz mejor pagada de la pequeña pantalla: Sofía Vergara. Sí, muchos se estarán frotando las patitas, deseosos de ver dichas instantáneas pero a Sofía no le ha hecho ni pizca de gracia.

Según ‘The New York Times’, las imagines que podrían pulular por el ciberespacio son de momentos cotidianos de la actriz; imágenes tomadas en su dormitorio, e incluso en el cuarto de baño. Y os preguntaréis… ¿de dónde han salido? ¿Le han robado el móvil? El portátil como a Justin Bieber? Pues no. Al parecer, las fotografías habrían sido tomadas desde el móvil de su novio, Nick Loeb.

Sofía está “muy enfada” por todo este asunto y no entiende cómo es posible que esas imágenes hayan sido robadas del móvil de su prometido. Los amigos de Loeb han salido en su defensa, ya que saben de sus olvidos y descuidos, por lo que creen que habría dejado su teléfono en algún lugar público…

Según cuentan, la actriz no va a parar hasta que encuentre al culpable, pero ya son muchos los que apuntan al prometido de Sofía como el beneficiario de todo esto. Algo que podría hacer, de ser cierto, que el compromiso se anulase y que la mujer más sexy de la televisión volviese a la soltería. ¿Veremos esas imágenes finalmente salir a la luz?