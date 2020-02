Publicidad

El ex de Kourtney Kardashian aún no le ha dado 'like'

El topless que ha publicado Sofia Richie después de que su novio Scott Disick comenzase a seguirla La relación de Scott Disick y Sofia Richie siempre ha sido de lo más cuestionada. Y si ya resultó extraño que después de años de relación, Scott Disick comenzase a seguir a su novia en Instagram hace apenas unos días, justo cuando esta acababa de dar unfollow a su ex, Koortney Kardashian. Ahora lo que nos ha sorprendido ha sido el último post de Sofia Richie en topless después de que Scott comenzase a seguirla.