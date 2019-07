La historia de Scott Disick y Kourtney Kardashian parece no tener final para algunos de sus seguidores, y es que a pesar de que actualmente lo único que une a la pareja es la custodia y crianza de sus tres hijos, parece que algunos no pierden la esperanza de verles otra vez juntos.

Es cierto que en otras ocasiones la pareja ya había roto para volver al poco tiempo, aunque en esta ocasión todo indica que la separación es definitiva. Y aunque Kourtney esté soltera por el momento, Scott vive una intensa historia de amor con la modelo Sofia Richie desde hace algo más de dos años, lo que indica que no hay posibilidad alguna de que esa reconciliación se produzca.

Sin embargo, muchos de sus seguidores siguen realizando comentarios al respecto, algo que parece que ya ha empezado a molestar un poco a Sofia, por lo que ha sentido la necesidad de pronunciarse. Así, según ha afirmado una fuente cercana a la modelo en exclusiva para HollywoodLife:

"Comprende que esto sucede porque todo esto vienen de sus fans así que no está nada sorprendida por sus reacciones. Sofia sabe que la relación entre Scott y Kourtney ha sido muy pública durante años para millones de personas. Además, tienen 3 hijos en común así que puede entender que a los fans les gustaría que volviesen. Además, ella tiene una gran confianza en sí misma y es consciente de que su relación con Scott será más privada así que la gente no va a saber demasiado cómo funciona su vida en pareja. Cree que si se exponen tanto todo puede terminar estropeándose".

Estamos expectantes por ver que opina Kourtney Kardashian al respecto, y es que según ha podido verse últimamente en el reality 'Keeping Up With Kardashians', a pesar del buen rollito que esta tiene con la chica de su ex (recordemos que los tres han llegado a irse de vacaciones juntos), podría ser que todavía siguiese sintiendo algo por Scott. De hecho, el propio lord habría decidido esperar para dar el gran paso con Sofia para no hacerle daño.